Никто не спасет: жителям Прибалтики приказано воевать самим

Если в Латвии настанет серьезный экономический кризис или же даже военный конфликт, жителям ее предстоит самим беспокоиться о своей безопасности. Об этом, во всяком случае, заявляет латвийское Министерство обороны.

Так, ведомство заявило, что латвийское правительство не в силах обеспечить безопасность жителей в случае чрезвычайной ситуации. В случае войны уроженцы Латвии будут сами ответственны за свои жизни и за жизни родных.

В ведомстве отметили, что латвийское правительство поделиться с жителями тем или иным способом самообороны и поведения, но большего предложить своим гражданам не может.

По мнению представителей латвийского Министерства обороны, уровень угрозы для прибалтийской страны на сегодняшний день довольно велик. Лишь военными средствами оборона государства невозможна, считают в ведомстве. Поэтому латвийский народ должен преодолевать возможные трудности не за счет государства, а плечом к плечу с ним.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что латвийские и эстонские депутаты приняли решение взыскать с Российской Федерации компенсацию за многолетнюю "оккупацию" их территорий Советским Союзом.

Также "Правда.Ру" недавно писала о том, что авторитетная европейская исследовательская компания опубликовала рейтинг стран, что больше всего "не любят Россию". Так, в первой его пятерке, помимо Великобритании и Швеции, оказались все прибалтийские страны — Латвия, Литва и Эстония.

Читайте также:

Прибалтика не понимает, куда слезать с дотаций ЕС

Что им от нас нужно, этим прибалтам?