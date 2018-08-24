Никто не спасет: жителям Прибалтики приказано воевать самим

Если в Латвии настанет серьезный экономический кризис или же даже военный конфликт, жителям ее предстоит самим беспокоиться о своей безопасности. Об этом, во всяком случае, заявляет латвийское Министерство обороны.
Так, ведомство заявило, что латвийское правительство не в силах обеспечить безопасность жителей в случае чрезвычайной ситуации. В случае войны уроженцы Латвии будут сами ответственны за свои жизни и за жизни родных.
В ведомстве отметили, что латвийское правительство поделиться с жителями тем или иным способом самообороны и поведения, но большего предложить своим гражданам не может.
По мнению представителей латвийского Министерства обороны, уровень угрозы для прибалтийской страны на сегодняшний день довольно велик. Лишь военными средствами оборона государства невозможна, считают в ведомстве. Поэтому латвийский народ должен преодолевать возможные трудности не за счет государства, а плечом к плечу с ним.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что латвийские и эстонские депутаты приняли решение взыскать с Российской Федерации компенсацию за многолетнюю "оккупацию" их территорий Советским Союзом.
Также "Правда.Ру" недавно писала о том, что авторитетная европейская исследовательская компания опубликовала рейтинг стран, что больше всего "не любят Россию". Так, в первой его пятерке, помимо Великобритании и Швеции, оказались все прибалтийские страны — Латвия, Литва и Эстония.
Читайте также:
Прибалтика не понимает, куда слезать с дотаций ЕС
Что им от нас нужно, этим прибалтам?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Представитель НАТО заявила, что развертывание армий вокруг России носит оборонительный характер. При этом Запад проговорился, что жестоко обманул Россию
Наследницей Киевской Руси является Украина, а не Россия. Таково мнение 70% украинцев, принявших участие в социологическом опросе.
Согласно решению суда, все украденные Захарченко деньги, вплоть до копейки, пойдут впрок, на нужды Российской Федерации.
В госдепартаменте начали кампанию по троллингу Владимира Путина. Там создана должность "старшего советника по пагубной деятельности России и тенденциям".