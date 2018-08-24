Адвокат Трампа рассказал о возможности бунта в США. Россия ни при чем

Адвокат действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, экс-глава Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил о том, что не исключает возможности восстания народа в стране.

По словам Джулиани, это может произойти в том случае, если глава США будет отстранен от занимаемой должности в результате импичмента. Адвокат Трампа придерживается мнения, что сместить действующего американского президента можно лишь по политическим мотивам, а в этом случае народ устроит бунт.

Импичмент — это процедура судебного обвинения лиц муниципального или государственного исполнения, чиновников, вплоть до главы государства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как Дональд Трамп прокомментировал слухи о своем импичменте. Так, он заявил, что это подорвет экономику Соединенных Штатов, а также удивился тому, что кто-то вообще хочет сместить его с должности. По словам Трампа, за время президентства он проделал "великолепную работу".

Также "Правда.Ру" писала о том, что народных бунтов опасается правительство Украины. Это связано с грядущими выборами главы Незалежной. По словам некоторых представителей правительства, есть несколько "взрывоопасных городов", что могут взять в руки факелы и вилы в том случае, если к власти придет человек, что будет их не устраивать.

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