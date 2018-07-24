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Источник Правда.Ру

Друг России Нетаньяху эвакуирует "белые каски" из Сирии

Мир

С территории Сирии эвакуированы 800 активисты "белых касок" и их семьи. Сначала группу перевезли на территорию Израиля, далее в Иорданию, откуда они должны быть попасть в Великобританию, Канаду и Германию, пишет ZeroHedge.

Друг России Нетаньяху эвакуирует "белые каски" из Сирии. 389987.jpeg
Фото: http://syriacivildefense.org

Израильские силы обороны (IDF) подтвердили, что страна пошла на этот шаг по просьбе правительств Соединенных Штатов и европейских государств. IDF также назвали это действо "исключительно гуманитарным жестом".

Официальные лица США часто говорили, что "белым каскам" грозит "непосредственная угроза" на всей территории Сирии, особенно на юго-западе, поскольку проправительственные силы уже почти вернули под контроль все провинции Дараа и Кунейтра. The Jerusalem Post отмечает, что ни в каких официальных заявлениях израильское участие не упоминалось. Это указывает на то, что роль Израиля считалась спорной или метод эвакуации должен был быть сохранен в тайне. Между тем ряд журналистов и аналитиков задался очевидным вопросом: "Почему эвакуировали именно этих людей?" Почему не других мирных жителей?

"Белые каски", отмечает ZeroHedge, нельзя назвать нейтральной неправительственной организацией, занимающейся спасением сирийцев в разгар войны. Это объединение финансировалось западными правительствами, которые добивались свержения президента Сирии Башара аль-Асада.

Израильская операция дала более ясное понимание в отношении характера группы, которая является иностранной организацией. Например, Си-Би-Эс пишет: "Должностные лица заявили, что "белые каски", которые пользовались поддержкой Соединенных Штатов и других западных стран в течение многих лет, скорее всего, будут атакованы сирийскими силами, поскольку они вернут контроль над юго-западом".

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, "белые каски" полюбились западным лидерам из-за видео, выложенного в интернете. На кадрах видно, как люди в спецформе вытаскивают детей из-под завалов. Также в сети оказались съемки, из которых становится очевидно: все это постановочные кадры. Сирийские СМИ даже опубликовали записи, где "помощники" носят военную форму и держат оружие. Российская сторона заявила, что это способ очернить сирийской правительство.

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Темы сирия израиль белые каски
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