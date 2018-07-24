Спецслужбы ФРГ признали, что подозрения насчет вмешательства России в выборы в бундестаг в 2017 году, не оправдались. Об этом говорится в докладе федерального ведомства по защите конституции (BfV, контрразведка).
Правда, в докладе указывается на "многочисленные российские кибератаки". "После российских мероприятий по вмешательству в президентские выборы в США и Франции, а также многочисленных российских кибератак на германский бундестаг, политиков, партии и политические фонды опасения о вмешательстве России в германскую избирательную кампанию в конечном итоге не оправдались", — говорится в документе.
Отмечается также, что "по мере приближения выборов в бундестаг в конечном итоге был зафиксирован спад российской киберактивности с возможной привязкой к выборам".
Впрочем, без обвинений в адрес нашей страны не обошлось и на этот раз. Речь о кибератаках."Особенно Россия и Китай многократно были определены BfV в качестве нападающей стороны. Однако и разведслужбы других государств располагают тем временем значительными ресурсами и возможностями для проведения кибератак", — цитирует доклад РИА "Новости".
В частности, в нем указано, что "кибератаки против целей в Германии, предположительно, исходили от государственных ведомств в Иране".
Стоит заметить, что тезис о "российском вмешательстве" является расхожим для западных политиков. Причем опровержения, как правило, игнорируются. И не только из Москвы.
Например, после президентских выборов во Франции глава Национального агентства безопасности информационных систем (ANSSI) Гийом Пупар сообщил, что следов вмешательства России обнаружено не было. В частности, не было свидетельство участия российских хакеров в кибератаке на кампанию Эммануэля Макрона.
"Атака была настолько лишена специфики и была такой простой, что совершить ее мог практически кто угодно", — сказал Пупар.
Это никоим образом не помешало американским, британским и официальным представителям других западных государств продолжить спекуляции на тему "российского вмешательства". Скорее всего, то же самое можно будет сказать и сейчас.
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