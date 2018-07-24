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Источник Правда.Ру

Вводится налог на водопроводную воду. Пока в США

Мир

Ввести налог на водопроводную воду, с такой инициативой выступил сенатор Боб Смит, называя ее "абонентской комиссией" для жителей Нью-Джерси, сообщает The Free Thought Project.

Вводится налог на водопроводную воду. Пока в США. 389981.jpeg
Фото: pixabay.com

Спикер утверждает, цель налога — предотвращение загрязнения свинцом воды, как это произошло в Флинте, штат Мичиган. "Проводились исследования системы водоснабжения, поставляющей ресурс в учебные заведения, городские районы и пригороды, эксперты пришли к выводу, что трубы начали разваливаться. Из-за этого в воду попадают вредные вещества, в том числе свинец", — рассказал сенатор Fox 5.

Смит предлагает налог в размере 10 центов за каждые 1000 галлонов воды, потребляемой домами. Это будет стоить семьям "в среднем 32 доллара каждый год". Сенатор штата предложил параллельную резолюцию, которая включала бы налоги на водопроводную воду и налоги на утечку воды. При этом в сообщении Fox 5 отмечается, что "государство уже взимает налог на франшизу коммунальных услуг с операторов систем водоснабжения в размере 0,01 доллара за 1000 галлонов воды, поставляемой потребителю". Текущий налог действует с 1984 года, и он был введен с обещанием, что "благодаря ему в Нью-Джерси будет чистая питьевая вода".

Время, когда было озвучено предложение, также подвергается критике — оно прозвучало примерно в тот период, когда губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи подписал закон о государственном бюджете на сумму 37,4 млн. долларов.

"Водная" инициатива вызывает критику у многих. В обзоре для New Jersey 101.5 Джефф Деминский отметил, что идея о не включении ремонта водопровода в новый $37,400,000,000.00 бюджет абсурдна. Он задался вопросом: если позволить ввести налог на воду, то как скоро введут налог на воздух.

Стоит отметить также, что жители будут платить обещанные 32 доллара в год лишь при условии, что не будет никаких ЧС или разрывов на трассе.

Как сообщает The Free Thought Project, в Калифорнии скоро начнут тщательно изучать, сколько воды расходуется на ежедневные нужды. Дело в том, что новый закон гласит: жители ограничены 55 галлонами воды на человека в день. Граждане, которые нарушают его, могут быть оштрафованы на $ 10,000 в день с 2027 года.

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