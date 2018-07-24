Актер Пашинин сравнил украинцев с папуасами

Украинцам нет дела до своей родины. Таково мнение российского актера Анатолия Пашинина, воюющего в Донбассе за украинских силовиков.
Он считает, что украинцы не имеют право называть себя так, "предки" оставили им лишь "разоренную страну". В беседе с журналисткой Соней Кошкиной Пашинин сравнил жителей Украины с папуасами, ведь у них отсутствует право и возможность на реализацию.
Как ранее рассказывала "Правда.Ру", Пашинин родился в Кировоградской области (Украина), после госпереворота 2014 года поддержал новый режим. Интервью, которое он дал одним из первых после этого события, сочилось антироссийским радикализмом. После актер уехал на территорию Украины, где, по его словам, "не выполняет долг, а ловит кайф".
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