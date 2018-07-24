Новейшая "Праща Давида" не помогла против старых советских ракет

Израильская система ПРО "Праща Давида" не поразила две тактические ракеты "Точка", которые в понедельник были использованы сирийскими военными против боевиков. К слову, это был первый зафиксированный применения этой системы противоракетной обороны.

По данным телерадиокомпании "Кан", одна из двух израильских противоракет упала на территории Сирии, вторая самоликвидировалась по сигналу с земли — после того, что стало понятно, что угроза перелета сирийских ракет была ложной. Так что в принципе далекоидущие выводы на основании этой истории делать не стоит. Хотя команда на самоуничтожение не совсем понятна — когда это Израиль стеснялся атаковать цели на территории Сирии?

Применить "Пращу Давида", которая только в прошлом году была принята на вооружение, военные решили, когда засекли пуски в Сирии двух тактических ракет советского производства "Точка" (SS-21 по классификации НАТО), способных нести до полутонны взрывчатки на расстояние от 15 до 185 километров.

Система ПРО "Праща Давида" является своего рода продолжением тактического комплекса "Железный купол", который предназначен для перехвата ракет малой дальности и предшествует дальнобойным противоракетам Patriot и "Хец" ("Стрела").

Напомним, ранее сообщалось о неудачных перехватах саудовской армией ракет, запускаемых хуситами из Йемена. На вооружении ВС Саудовской Аравии находятся американские системы ПРО Patriot.

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