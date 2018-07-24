Изменить отпечатки пальцев? Легко

Число преступников, пытающихся скрыть свою личность, искажая отпечатки пальцев, стремительно растет, сообщает The Boston Herald.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Штаб-квартира полиции штата Массачусетс выявила 867 подозреваемых в умышленном изменении отпечатков пальцев. Первые три случая были зарегистрированы в 2002 году, а к 2010 году их было уже 72. По словам представителя полиции штата Дэвида Прокопио, с 2010 года было произведено 795 арестов из-за измененных отпечатков пальцев. По сведениям ФБР, штат Массачусетс — эпицентр криминальных стираний отпечатков, в этом регионе сотрудники полиции чаще, чем коллеги в иных штатах, сталкиваются с проблемой.

"На кончике каждого пальца были шрамы, мешающие распознать отпечатки, — написал сотрудник полиции Салема Джеймс Бедард в отчете о задержании человека, которого не смогли идентифицировать. Арестованный сначала назвал себя пуэрториканцем Пересом Ортисом. Правоохранительные органы в Пуэрто-Рико быстро развенчали легенду. Несмотря на измененные "пальчики", автоматизированная система идентификации отпечатков смогла найти подозреваемого.

"Проверка выявила, что личность связана с наркотиками и преступлениями с участием сотрудников служб безопасности США, DEA и местных правоохранительных органов", — написал Бедард, обвинив арестованного в мошенничестве и владении поддельным водительским удостоверением.

Официальные представители ФБР в Бостоне начали следить за измененными отпечатков в 2014 году после того, как в Массачусетсе арестовали двух врачей из Доминиканской Республики, они предлагали изменить "рисунки" пальцев преступникам и нелегальным иммигрантам хирургическим способом, рассказала пресс-секретарь Бостонского отделения ФБР Кристен Сетера.

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