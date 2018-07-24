Передел мировых финансов: Ротшильды под подозрением

Швейцарские власти обвинили Rothschild Bank AG и Rothschild Trust AG в том, что они не только установили деловые отношения с клиентами, подозреваемыми в отмывании денег, но и с задержкой сообщили об этом в Бюро отчетности по отмыванию денег в Швейцарии.

После расследования подозрительных операций, связанных с Rothschild Bank AG и государственным инвестиционным фондом Малайзии 1MDB, Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) пришла к выводу, что банк "серьезно нарушил" требования "должной осмотрительности, отчетности и документации". По этой причине FINMA пошлет в банк агента по аудиту, сообщает TheFreethoughtproject.

Напомним, что в 2017 году Rothschild Bank AG уже оштрафовали на 10,1 млн долларов за обработку средств, связанных с малайзийским инвестиционным фондом 1MDB, сообщает Reuters. Фонд 1MDB был создан премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком в 2009 году для инвестиций в местные проекты в области энергетики и недвижимости. Фонд накопил долг в размере 11 млрд долл. В июле прошлого года The Wall Street Journal сообщил, что почти 700 миллионов долларов были переведены на банковские счета Наджиба через сеть организаций. По мнению издания, деньги возникли с 1MDB. Фонд сей факт отрицает.

Случай с Rothschild Bank AG — одна из семи исполнительных процедур, инициированных FINMA против 1MDB на фоне подозрений в серьезном нарушении швейцарских банковских законов. Премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку, возглавлявшему совет 1MDB, было предъявлено обвинение в злоупотреблении властью. Он не признавал себя виновным.

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