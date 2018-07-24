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Как торговая война Трампа отражается на экономике США

Мир

Автор блога The Economic Collapse рассуждает о грядущих последствиях начатой Трампом торговой войны. 

Как торговая война Трампа отражается на экономике США. 389964.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Он пишет о том, что противостояние уже начало отражаться на жизни обычных американцев. Многие успешные предприятия испытывают трудности, работники массово увольняются. Цены на товары начинают расти вверх. Майкл Снайдер считает, что эти изменения в дальнейшем коснутся и глобальной экономики. 

Особенно тяжело приходится в Штатах фермерам. Тим Бардоул, который занимается выращиванием сои, в этом году понесет огромные убытки. Китай и Бразилия являются основными поставщиками соевых бобов в США. Из-за введенных пошлин на импорт бизнес Бардоула несет большие потери, и теперь фермер не уверен, удастся ли ему покрыть все долги и взять кредит в банке на следующий год. 

В скором времени значительно подорожает электроника. Так как "администрация Трампа налагает санкции на все: от светодиодов до основных компонентов компьютеров".

"Готовы ли вы заплатить 50 долларов за ваш следующий телефон, чтобы поддержать эту торговую войну? 50 долларов - это, в конечном счете, не такая крупная сумма. Но как вы смотрите на то, что за свой следующий дом вы заплатите на $9 тысяч больше?", - с таким вопросом обращается к читателям автор. 

Пошлины, которые ввели на пиломатериалы из Канады, добавят к стоимости дома такую сумму. Майкл Снайдер пишет о том, что цены повысятся практически во всех отраслях экономики. Американские потребители не смогут выдержат этот рост, потому что из них и так уже "вытащили все по максимуму". 

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Темы США Трамп экономика торговая война
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