Франция начинает расплачиваться с Сирией деньгами

Франция направила 50 тонн медицинской помощи в Восточную Гуту, регион контролирует правительство Сирии. Это произошло после того, как Москва согласилась доставить груз, отмечают французские официальные лица, сообщает Reuters.

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"Операция очень важна, потому что она показывает готовность россиян работать именно с нами, — отметил французский дипломатический источник. — Эта область кричит о помощи".

Проправительственные силы очистили Гуту от повстанцев в апреле, несколько лет они боролись за регион, переломила ситуацию бомбардировка, в которой сирийской армии помогали российские союзники.

По словам источника, впервые западная страна предоставила помощь контролируемым правительством районам. Отметим, что Франция прекратила дипломатические отношения с Дамаском в 2011 году.

В течение нескольких месяцев Макрон пытался наладить диалог с президентом России Владимиром Путиным по Сирии, чтобы выйти из тупика в вопросе гуманитарной помощи. Макрон считает это первым шагом на пути к политической дискуссии с РФ, которая в конечном итоге объединит ключевых региональных и международных игроков и положит конец семилетней гражданской войне.

Предполагается, что французский груз поможет 500 тяжелораненым и еще 15 000 более легкими заболеваниями. Помощь на сумму около 400 000 евро — часть обязательства Парижа, которое до сих пор "расходовалось" на регион Ракка (северо-восточная часть Сирии), перед государствами, где Франция имеет военное присутствие вместе с Соединенными Штатами.

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