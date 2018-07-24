Франция начинает расплачиваться с Сирией деньгами

Франция направила 50 тонн медицинской помощи в Восточную Гуту, регион контролирует правительство Сирии. Это произошло после того, как Москва согласилась доставить груз, отмечают французские официальные лица, сообщает Reuters.
"Операция очень важна, потому что она показывает готовность россиян работать именно с нами, — отметил французский дипломатический источник. — Эта область кричит о помощи".
Проправительственные силы очистили Гуту от повстанцев в апреле, несколько лет они боролись за регион, переломила ситуацию бомбардировка, в которой сирийской армии помогали российские союзники.
По словам источника, впервые западная страна предоставила помощь контролируемым правительством районам. Отметим, что Франция прекратила дипломатические отношения с Дамаском в 2011 году.
В течение нескольких месяцев Макрон пытался наладить диалог с президентом России Владимиром Путиным по Сирии, чтобы выйти из тупика в вопросе гуманитарной помощи. Макрон считает это первым шагом на пути к политической дискуссии с РФ, которая в конечном итоге объединит ключевых региональных и международных игроков и положит конец семилетней гражданской войне.
Предполагается, что французский груз поможет 500 тяжелораненым и еще 15 000 более легкими заболеваниями. Помощь на сумму около 400 000 евро — часть обязательства Парижа, которое до сих пор "расходовалось" на регион Ракка (северо-восточная часть Сирии), перед государствами, где Франция имеет военное присутствие вместе с Соединенными Штатами.
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