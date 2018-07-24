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В Суде справедливости Израиля скандал из-за налога на самокрутки

Мир

Почему в Израиле не поднимается налог на табак для самокруток? Ответ на этот вопрос желает получить организация по борьбе с курением Smoke Free Israel, подавшая иск в Высший суд справедливости.

В Суде справедливости Израиля скандал из-за налога на самокрутки. 389959.jpeg
Фото: pixabay.com

Более 300 докторов подписали и направили министру финансов Моше Кахлону письмо, в котором просят сделать одинаковыми налоги на табак и сигареты.

В этом контексте стоит отметить, что после повышения сборов на сигареты на 24% в стране снизилось потребление. Однако министерство финансов не желает провести аналогичное изменение для самокруток. Сейчас табак стоит в 3 раза дешевле, чем пачка сигарет, спрос на него вырос на несколько тысяч процентов за последние годы.

В послании, обращенном к Кахлону, медики отмечают, что каждый день к ним приходят люди, загубившие здоровье из-за пристрастия к табаку. Это, убеждены подписавшие петицию, дает им право требовать ввести одинаковый налог на все изделия, что содержат табак.

Отметим, что в 2016 году от заболеваний, порожденных курением, ушли из жизни восемь тысяч израильтян, сказано в отчете госконтролера.

Причину, по которой Кахлон не желает принимать это решение, видят в следующем: в конце 2019 года в стране пройдут парламентские выборы, однако министр считает, что они состоятся раньше, в начале года. Мера же, предлагаемая медиками, не популярна среди граждан, из-за этого глава партии "Кулану" не хочет рисковать имиджем.

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Курение ударит по здоровью и карману
Темы налог Израиль налог на табак налоги в Израиле
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