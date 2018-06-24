Конгрессмены США голодают во имя воссоединения семей мигрантов

Десять американских конгрессменов и один сенатор участвуют в голодовке. Акция призвана обратить внимание на ситуацию, происходящую с мигрантами-нелегалами. Задержанные на мексиканской границе семьи разлучаются, детей отправляют в спеццентры, отмечает USA Today. Протестующие хотят, чтобы около 2 400 тысяч несовершеннолетних вернулись к родным.
Также к начинанию присоединились и актеры Алек Болдуин и Мартин Шин. Акцию организовал Центр по защите прав человека им. Р. Кеннеди, она проводится около суда в Мак-Аллене, там рассматриваются соответствующие дела. Обычно нелегалов ждет штраф и полгода тюрьмы, а далее высылка за границы США.
В планах Центра бастовать 24 дня, участники будут по очереди голодать, сменяясь через день.
Отметим, что американский лидер Дональд Трамп многократно пытался выполнить данное во время предвыборной конки обещание — ужесточить политику в отношении мигрантов. Так, была введена политика нулевой терпимости к тем, кто переходит через границу без разрешающих документов. Совершеннолетних ждет стража, детей — спеццентры. Там за полтора месяца оказалось около 2 000 человек.
Это решение вызвало шквал осуждения. И американский лидер "сдал назад", поручив разработать предписание, разрешающее детям быть вместе с родными.
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