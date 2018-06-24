Асад объяснил, зачем Западу "сказки" про химоружие

Сирийский лидер Башар Асад рассказал, почему Запад так рьяно педалирует тему с применением в стране химического оружия. По мнению главы государства, эти "сказки" нужны недоброжелателям Дамаска, чтобы реабилитировать себя, когда ведомые ими террористы сдают позиции.



Башар Асад «почувствовал запах» Третьей мировой войны

Страна распрощалась с таким видом оружия еще пять лет назад, подчеркнул Асад в диалоге с журналисткой Ирадой Зейналовой для НТВ. А все эти "байки" — составляющая часть политики сирийских злопыхателей, желающих стране зла.

По словам лидера Сирии, ситуация вокруг химического оружия — это оправдание и повод для атак на армию. И если она достойно отвечает, блокируя и обезвреживая террористов, то начинается очередная "серия" сказок, пояснил Асад.

Ранее "Правда.Ру" передавала заявление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова о том, что зарин намеренно подмешали в пробы из Хан-Шейхуна. Целью провокаторов было обвинить Дамаск в нападении на селение.

Он привел несколько доводов. Так, размеры воронки не совпадают с теми, что оставляет опасное вещество. Люди сразу после удара были без специальной защиты, но при этом их здоровье в порядке. А зарин мгновенно поражает всех, кто находится в зоне удара.

Отметим, инцидент в Хан-Шейхуне случился весной прошлого года. Запад обвинил в химической атаке Сирию. Она же не признала вины, так как не имеет химоружия.

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