Турецкий премьер-министр пообещал отдать свое кресло на аукцион

Турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым пошутил, что выставит собственное кресло на аукционе. Ведь при переходе государства на президентскую систему после проходящих сегодня выборов его должность упразднится.



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Также спикер в диалоге с представителями СМИ выразил надежду, что сегодняшний день, тот выбор, что сделает народ, станет благом для государства.

Стоит пояснить, что 24 июня в стране досрочно избирают президента и парламент. Турецкому народу приходится решать, кто будет возглавлять государство: представитель основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, Партии счастья Темель Карамоллаоглу, лидер демократии народов Селахаттин Демирташ, Хорошей партии Мераль Акшенер, глава "Родины" Догу Перинчек или на посту останется нынешний лидер Тайип Эрдоган (он представляет правящую группировку Справедливости и развития).

Имеют права высказать свою позицию более 56 миллионов человек. Свой выбор досрочно сделали полтора миллиона граждан, находящихся за пределами родины.

Ранее "Правда.Ру" приводила сведения, что многие аналитики сходятся во мнении: на посту главы государства останется Эрдоган. Для победы ему необходимо от 50% голосов. Иначе будет второй тур. Последние прогнозы давали действующему лидеру 50-54%.

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