Иран ждет предложений Европы для сохранения ядерной сделки

Иран ждет от государств Европы предложений для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной сделке. Такую информацию транслирует Press TV, ссылаясь на замминистра иностранных дел Аббаса Арагчи.
Он подчеркнул, что Париж, Лондон и Берлин, а также ЕС обещали предоставить пакет, в котором бы учитывались желания Ирана, в том числе касаемые продажи и доставки нефти.
Напомним, что американский лидер Дональд Трамп сказал, что страна выходит из сделки, возвращает старые и вводит дополнительные санкции. В этом контексте иранский лидер потребовал от Евросоюза гарантий того, что интересы его страны соблюдут. Если это требование будет удовлетворено, то Иран не отречется от своих обязательств.
Ранее "Правда.Ру" писала, что оставшиеся участники соглашения решили пойти на большее количество уступок, чтобы смягчить Тегеран. Предполагалось оказать государству финансовую помощь, речь шла о миллиардах долларов.
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