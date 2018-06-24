Власти США вернули нелегальным мигрантам более 500 детей

Более 500 детей вернули родителям-мигрантам власти Соединенных Штатов. Об этом сообщило МВД США. Несовершеннолетних изъяли, так как в стране реализуется политика нулевой толерантности к тем, кто нарушает миграционное законодательство. Ожидается, что в ближайшие сутки еще 16 детей вернутся к родным.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Смягчиться американские власти были вынуждены из-за критики демократов, а также мирового сообщества. Стоит отметить, что весной Вашингтон объявил политику нулевой терпимости, это предполагает, что все незаконно въезжающие в страну оказываются под стражей, ожидая уголовного заключения. На детей же по закону США не имеют права налагать арест, поэтому несовершеннолетние отправляются в спеццентры. За полтора месяца такой практики в этих учреждениях оказались практически две тысячи детей-мигрантов.

Сейчас семьям, незаконно оказавшимся на территории США, позволили вместе ждать рассмотрения дела в суде.

Ранее "Правда.Ру" писала, что американский лидер Дональд Трамп раскритиковал европейские страны за миграционную терпимость. По его мнению, это негативно сказывается на уровне преступности и уменьшает пиетет народа к власти.

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