США потребуют от Европы быть более жесткой к России

Вашингтон считает, что европейцы мешают США пресекать попытки России "подрывать устои западных демократий" за счет кампаний по дезинформации и кибератак.
По этому поводу представители Госдепартамента на этой неделе намерены встретиться с коллегами в Брюсселе, чтобы обсудить методы сдерживания России.
"Мы должны работать с нашими европейскими партнерами, чтобы принимать больше мер против враждебных шагов России и чтобы не дать ей воспользоваться любым просветом в отношениях", - заявил один из американских дипломатов.
Со своей стороны, в Европе признали, что не готовы поддержать агрессивный подход США по отношению к Москве.
Помимо всего прочего, не исключено, что новое итальянское правительство, в которое входят в том числе представители партии "Лига", выступающей против санкций, сделает более жесткие меры на европейском уровне еще более маловероятными.
"Правда.Ру" ранее информировала о том, что посол ЕС в России Маркус Эдерер отметил, что отношения Запада и России, что были до 2014 года, не возобновятся. Однако это не повод отказываться от совместной культурной и научной работы, а также решения вопросов в международной политике и экологических проблем. Посол назвал и более конкретные "точки" для совместной работы: отношения с Ираном и иранская ядерная сделка.
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Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
В 1950-е годы в США среди деревенских парней была распространена игра “Цыпленок”. Ее суть заключалась в том, что парни садились в автомобили и ехали друг другу навстречу, лоб в лоб, достаточно быстро. Тот, кто в последний момент решал избежать столкновения и сворачивал, впоследствии получал кличку Цыпленок. Мировая геополитика похожа на эту игру.