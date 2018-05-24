США потребуют от Европы быть более жесткой к России

Вашингтон считает, что европейцы мешают США пресекать попытки России "подрывать устои западных демократий" за счет кампаний по дезинформации и кибератак.

По этому поводу представители Госдепартамента на этой неделе намерены встретиться с коллегами в Брюсселе, чтобы обсудить методы сдерживания России.

"Мы должны работать с нашими европейскими партнерами, чтобы принимать больше мер против враждебных шагов России и чтобы не дать ей воспользоваться любым просветом в отношениях", - заявил один из американских дипломатов.

Со своей стороны, в Европе признали, что не готовы поддержать агрессивный подход США по отношению к Москве.

Помимо всего прочего, не исключено, что новое итальянское правительство, в которое входят в том числе представители партии "Лига", выступающей против санкций, сделает более жесткие меры на европейском уровне еще более маловероятными.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что посол ЕС в России Маркус Эдерер отметил, что отношения Запада и России, что были до 2014 года, не возобновятся. Однако это не повод отказываться от совместной культурной и научной работы, а также решения вопросов в международной политике и экологических проблем. Посол назвал и более конкретные "точки" для совместной работы: отношения с Ираном и иранская ядерная сделка.

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