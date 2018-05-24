Впереди - война? Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

24 мая американский президент Дональд Трамп направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну письмо, в котором отказался от проведения саммита в Сингапуре.

"К сожалению, основываясь на огромном гневе и открытой враждебности, продемонстрированной в вашем последнем заявлении, я считаю, что в данный момент проводить эту давно планирующуюся встречу нецелесообразно", - говорится в письме, которое распространил Белый дом.

По его словам, КНДР неоднократно упоминала о своем ядерном потенциале. «Но наш [ядерный потенциал] такой огромный и мощный, что я молю Бога, чтобы его никогда не пришлось использовать», - высказался президент США.

Напомним, о планах Дональда Трампа и Ким Чен Ына провести встречу стало известно в начале марта. Саммит должен был стать первыми в истории личными переговорами действующего президента США и лидера Северной Кореи.

Как пишут авторы телеграм-канала Политота, "Дональд Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном, которая должна была состоятся 12 июня в Сингапуре. Об этом он сообщил северокорейскому лидеру в открытом письме, объяснив свои действия «враждебным тоном» со стороны Пхеньяна в адрес США в последнее время. Трамп заявил, что "встреча была бы неуместной в настоящее время". Американский лидер также напомнил Киму, что США по-прежнему располагают настолько массивным ядерным потенциалом, что «не приведи Господь, нам когда-либо придётся им воспользоваться». Примечательно, что буквально несколько часов назад КНДР уничтожила единственный ядерный полигон в стране в качестве жеста доброй воли. В то же время Трамп призвал Кима звонить или писать ему в любое время и не исключил возможности личной встречи с ним в будущем при иных обстоятельствах".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Китае положительно отнеслись к заявлению лидера КНДР Ким Чен Ына о прекращении ракетных испытаний и закрытии ядерного полигона на севере страны. Об этом заявило МИД КНР.

"Решение КНДР поможет постепенно улучшать ситуацию на Корейском полуострове. Китай приветствует это",- говорится в заявлении. Весной на пленарном заседании комитета Трудовой партии Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян остановит ядерные испытания и пуски баллистических межконтинентальных ракет с 21 апреля. По сути, КНДР свое обещание сдержала.

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