Голландцы готовы просить помощи у Шойгу по делу рейса MH17

Международное расследование дела о крушении малазийского Boeing на востоке Украины напрямую обратиться к главе Минобороны Российской Федерации за помощью в расследовании. Об этом сообщил генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке.



Малазийский Boeing: "Окончательную правду мы не узнаем никогда"

"Это будет нашим следующим шагом", — заявил он в общении с журналистами. Также Вестербеке добавил, что обычно запросы подобного рода осуществляются через судебные органы.

По словам международной следственной группы, им удалось установить, что тот самый "Бук", из которого, по версии следствия, был сбит лайнер, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил.

"Мы и не думаем, что завершили свою работу. То, что нам нужно сделать в первую очередь, это собрать как можно больше информации о людях, которые были в это вовлечены", — ответил Фред Вестербеке на журналистский вопрос о допросе военных, имеющих отношение к 53-й зенитно-ракетной бригаде.

Данная катастрофа серьезно усугубила и без того натянутые отношения между Россией и Западом. По утверждению правительств Соединенных штатов и ряда других стран Европы, российское правительство предоставило солдатам ДНЛ и ЛНР зенитный ракетный комплекс "Бук", якобы при помощи которого и был сбит малазийский самолет.

Москва же в свою очередь объявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны лишь на данных, полученных от украинского правительства. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, подтверждают, что малазийский самолет был сбит с подконтрольной украинской стороне территории.

Напомним, что малазийский авиалайнер Boeing 777 потерпел крушение на востоке Донецкой области 17 июля 2014 года. Катастрофа произошла как раз в районе активных боевых действия между правительственными силами Украины и формированиями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Эта катастрофа по количеству погибших стала крупнейшей в истории авиации за период с 11 сентября 2001 года и вошла в десятку крупнейших авиакатастроф за всю историю, заняв 9 место в списке. На борту находились 298 человек, все они погибли.