Документы ВСУ: лучшие части Украины стали "кровавым быдлом"

Военнослужащие Украины перестали устраивать собственное руководство.

К такому выводу невольно приходишь, читая документы, свидетельствующие о плачевном состоянии в подразделениях ВСУ.

Речь идет о "легендарной" 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде, которая на днях убыла из зоны ООС по ротации.

Согласно документам, количество преступлений, связанных с дезертирством, просто зашкаливает. Как пишет Русская весна. бегут не только солдаты-контрактники, но и офицеры.

При этом к ответственности за административные правонарушения в результате употребления спиртных напитков привлечены 65 военнослужащих ВСУ, также военной прокуратурой возбуждены дела против более 200 военнослужащих за- правонарушения и невыполнение приказов командования.

Несмотря на такое количество дезертиров, отказников и алкоголиков, комбриг 25 ОВДБр ВСУ полковник Олег Зенченко доложил о готовности выполнить боевые задачи на Донбассе. Что само по себе тоже не является показателем адекватности.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том,что украинские военные, которые в 2014 году покинули Крым, написали письмо Петру Порошенко. Группа офицеров ВМС республики просит предоставить им жилье взамен оставленного на полуострове. Моряки отмечают, что они выполнили указания командования и покинули Крым, оставив там свое имущество и служебное жилье.

Читайте больше:

Дожили: "Петр, дайте квартирку за верность Родине"