Военнослужащие Украины перестали устраивать собственное руководство.
К такому выводу невольно приходишь, читая документы, свидетельствующие о плачевном состоянии в подразделениях ВСУ.
Речь идет о "легендарной" 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде, которая на днях убыла из зоны ООС по ротации.
Согласно документам, количество преступлений, связанных с дезертирством, просто зашкаливает. Как пишет Русская весна. бегут не только солдаты-контрактники, но и офицеры.
При этом к ответственности за административные правонарушения в результате употребления спиртных напитков привлечены 65 военнослужащих ВСУ, также военной прокуратурой возбуждены дела против более 200 военнослужащих за- правонарушения и невыполнение приказов командования.
Несмотря на такое количество дезертиров, отказников и алкоголиков, комбриг 25 ОВДБр ВСУ полковник Олег Зенченко доложил о готовности выполнить боевые задачи на Донбассе. Что само по себе тоже не является показателем адекватности.
"Правда.Ру" ранее сообщала о том,что украинские военные, которые в 2014 году покинули Крым, написали письмо Петру Порошенко. Группа офицеров ВМС республики просит предоставить им жилье взамен оставленного на полуострове. Моряки отмечают, что они выполнили указания командования и покинули Крым, оставив там свое имущество и служебное жилье.
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Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
В 1950-е годы в США среди деревенских парней была распространена игра “Цыпленок”. Ее суть заключалась в том, что парни садились в автомобили и ехали друг другу навстречу, лоб в лоб, достаточно быстро. Тот, кто в последний момент решал избежать столкновения и сворачивал, впоследствии получал кличку Цыпленок. Мировая геополитика похожа на эту игру.