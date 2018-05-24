Глава МЭР рассказал, кого может подкосить курс доллара

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что российская национальная валюта при сегодняшних ценах на нефть укрепилась бы до уровня 50 руб. за доллар без помощи властей РФ.

Фото: Fotodom.ru/DP

Об этом Орешкин сообщил на сессии по поддержке экспорта на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, "если бы мы не сделали то, что мы сделали, то при цене $80 за баррель рубль бы пошел туда, где он был до кризиса, - 50, и ниже бы туда уходил, и это бы конкурентоспособность всех подкосило".

Орешкин добавил, что Центробанк выстроил бюджетную и монетарную политику таким образом, чтобы, когда "растет цена на нефть или падает цена на нефть, это не мешало экспорту и условия были стабильными".

Министр экономразвития дал понять, что политика Центробанка позволяет избежать помех для экспорта в условиях растущих цен на нефть - как, впрочем, и падающих.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что сегодня утром в Северной столице стартовал очередной Петербургский международный экономический форум.

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