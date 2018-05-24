"До нас им очень далеко": Запад унизил армию России

Американские эксперты заявили, что, несмотря на демонстрацию 9 мая мощи российской армии, вооруженные силы РФ уступают американским по ряду параметров.

Фото: mil.ru

Как пояснили в своем материале для The National Interest Ричард Коннолли и Матье Булег, российские вооруженные силы в мае впервые показали беспилотные летательные аппараты.

Они напомнили, что по Красной площади провезли разведывательные дроны "Корсар", оснащенные средствами радиоэлектронной борьбы, а также робототехнический комплекс разминирования "Уран-6" и беспилотный танк "Уран-9". Также впервые над ней пролетели многоцелевые истребители пятого поколения Су-57 и самолеты МиГ-31, оснащенные новыми гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 "Кинжал".

По их мнению, темпы вероятной российской модернизации при этом не следует переоценивать. Аналитики отметили, что такие как виды вооружений, как С-400 и "Искандер", будут поставляться в войска в значительных количествах.

А семейство бронированных машин "Армата", истребители Су-57 и субмарины проекта "Ясень-М" будут поступать в войска малыми партиями.

Таким образом, российская армия представляет из себя смесь из старой техники, модернизированных советских систем и новых современных образцов. подчеркнули эксперты.

При этом высокопоставленные российские руководители, включая президента, публично заявляют о наличии у России новых и самых современных образцов вооружений, а с другой, планы расходов свидетельствуют о том, что бремя военных затрат в начале 2020-х годов должно снизиться.

"Россия наверняка будет чувствовать себя увереннее, зная, что может защитить себя и отстоять свои интересы возле собственных границ. Но Москве пока еще очень далеко до того, чтобы одержать победу над более крупным и лучше оснащенным противником из ее весовой категории", - подытожили аналитики.

Россия достаточно сильна, чтобы одолеть армию любого соседнего государства, кроме Китая. Кроме того, российская армия в некоторых видах вооружения располагает возможностями, которых нет у других, считает аналитик Дмитрий Горенбург из Центра военно-морского анализа и Гарвардского университета. Вместе с тем, есть области, где РФ заметно отстает, полагает эксперт.

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