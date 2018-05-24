Интерпол отказал Украине в розыске "заказчика" убийства Вороненкова

Интерпол отказался объявить в международный розыск Владимира Тюрина, подозреваемого в заказе убийства бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Отказ объяснили якобы политическим преследованием. В международный розыск также не был объявлен и пособник Тюрина, Ярослав Левенц.

Владимир Тюрин

Несколько месяцев назад объявить в международный розыск Тюрина и Левенца Интерпол просила Генеральная прокуратура Украины.

Напомним, что после ряда обвинений в мошенничестве и организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц Денис Вороненков вместе с супругой Марией Максаковой уехал жить в Киев, где получил гражданство Украины. Свою эмиграцию на Украину экс-депутат объяснил своим преследованием в России со стороны ФСБ. Выступал с критикой в адрес внешней политики Российской федерации и утверждал, что был ярым противником присоединения полуострова Крым.

Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года, когда должен был давать показания по делу Виктора Януковича о государственной измене. Вороненков в сопровождении охранника двигался на встречу с другим экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. В ходе начавшейся перестрелки Вороненков получил несколько огнестрельных ранений, а охранник успел выстрелить в киллера, который впоследствии также скончался от ранений.

Отметим, что обвиняемый в заказе убийства бывшего депутата Владимир Тюрин — бывший муж гражданской жены Вороненкова Марии Максаковой. В настоящее время он проживает на территории России, ГПУ уже обращалась к правительству Российской федерации по поводу его экстрадиции.

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