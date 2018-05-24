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Американцы обвинили постпреда США в ООН в геноциде

Мир

Студенты Хьюстонского университета освистали постоянного представителя Соединенных штатов Америки в ООН Никки Хейли. Как только та взошла на трибуну, молодые люди принялись выкрикивать оскорбительные и антиполитические лозунги в ее адрес.

Американцы обвинили постпреда США в ООН в геноциде. 387223.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

"Никки Хейли, кровь на твоих руках!", "Вы продолжаете геноцид коренных народов!", "Вы помогаете террористам и колонизаторам!", "Никки, разве Вы не видите, что несете смерть?", "Вы не можете скрыть, что замешаны в геноциде" — такие лозунги слышались из зала в адрес представителя США в ООН. Также студенты кричали "Свободу Палестине!". Никки Хейли оставалось лишь смущенно улыбаться, качать головой, выслушивая обвинения и тихо повторять "О, боже". Стоит отметить, что явных попыток прервать волны негодования со стороны студентов в ее адрес предпринято не было.

Как выяснилось, недовольство было вызвано политикой Соединенных штатов в отношении Палестины.

"Студенты Хьюстонского университета освистали Никки Хейли — и правильно сделали. Это законная реакция на ее агрессивность и лицемерие. Перед людьми выступать — это не в Совбезе и не перед камерами красоваться", — отреагировал на инцидент председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter.

Основной причиной израильско-палестинского военного конфликта является статус Иерусалима — и те, и другие считают Иерусалим своей столицей, не признавая такого права за другой стороной.

Напомним, что в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Буквально через полгода в Иерусалиме открылось американское посольство. Это повлекло за собой массовые столкновения палестинцев с израильскими военными в Секторе Газа. Погибли 59 человек, тысячи пострадали.

Статус Иерусалима остается основным камнем преткновения в израильско-палестинском конфликте и предметов горячих и ожесточенных дискуссий.

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Темы США Израиль Америка Палестина никки хейли
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