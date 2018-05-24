СМИ объяснили, почему Германия будет терпеть помыкания от США

Западная пресса в последнее время все чаще возвращается к вопросу о взаимосвязи Германии и США, которая становится все слабее.

Как пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, "естественное место" Германии - на стороне США, которые были "акушером" и на протяжении десятилетий "надёжным крёстным" федеративной республики.

Вашингтон и Бердин объединяют общие интересы, либеральные ценности и космополитическое мировоззрение. Но сегодня американский президент Дональд Трамп делает всё, чтобы "подорвать эту глубокую, сформировавшуюся связь", отмечает немецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Ульрих Шпек.

Именно Трамп постоянно изводит канцлера Ангелу Меркель за дисбаланс в торговле, за низкие военные расходы, а также за проект газопровода "Северный поток - 2", в связи с чем она вынуждена идти на более тесное сотрудничество с президентом Российской Федерации.

Сложилась парадоксальная ситуация, пишет издание: в Вашингтоне на Меркель, которая всегда боролась за безусловное единение Германии с Западом, смотрят свысока; а в Москве же немецкому канцлеру, которая в последние годы часто выступала за сдерживание российских геополитических амбиций, устраивают - по путинским меркам - прямо-таки сердечный приём. Хотя из этого вряд ли получится российско-немецкий альянс, резюмирует Ульрих Шпек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в МИДе Германии заявили, что новые антироссийские санкции США отразятся на интересах Берлина. Как пояснил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, выступая на форуме по внешней политике, который традиционно организует фонд имени Корбера, новый пакет санкций касается проектов газопроводов с немецким участием, угрожая интересам Берлина.

По его словам, необходимо пересмотреть европейскую и немецкую политику в отношении США и более уверенно отстаивать свои собственные интересы.

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