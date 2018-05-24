Россия не подтвердит договор о границе с Эстонией, пока Таллин не изменит поведение

До тех пор, пока эстонское правительство не перестанет делать антироссийские заявления, Российская Федерация не даст законного хода пограничному договору с Эстонией. Такой была реакция представителей российского посольства, когда эстонский лидер Керсти Кальюлайд пообещала побывать в российской столице лишь после придания договору с российской стороны юридической силы.

Фото: википедия

В дипломатическом представительстве напомнили позицию министра иностранных дел РФ по этому вопросу. В начале 2018-го он отметил, что ратификация возможна лишь при неконфронтационных отношениях двух государств. Россия озвученной политики придерживается, эстонская сторона — нет. По этой причине воз и ныне там.

Напомним, что договор о границе обе стороны подписали в 2005-м, однако позже Таллин изменил его текст, и Москве пришлось отозвать подпись. В феврале 2014-го состоялось повторное подписание.

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