Россия не подтвердит договор о границе с Эстонией, пока Таллин не изменит поведение

До тех пор, пока эстонское правительство не перестанет делать антироссийские заявления, Российская Федерация не даст законного хода пограничному договору с Эстонией. Такой была реакция представителей российского посольства, когда эстонский лидер Керсти Кальюлайд пообещала побывать в российской столице лишь после придания договору с российской стороны юридической силы.
В дипломатическом представительстве напомнили позицию министра иностранных дел РФ по этому вопросу. В начале 2018-го он отметил, что ратификация возможна лишь при неконфронтационных отношениях двух государств. Россия озвученной политики придерживается, эстонская сторона — нет. По этой причине воз и ныне там.
Напомним, что договор о границе обе стороны подписали в 2005-м, однако позже Таллин изменил его текст, и Москве пришлось отозвать подпись. В феврале 2014-го состоялось повторное подписание.
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Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
В 1950-е годы в США среди деревенских парней была распространена игра “Цыпленок”. Ее суть заключалась в том, что парни садились в автомобили и ехали друг другу навстречу, лоб в лоб, достаточно быстро. Тот, кто в последний момент решал избежать столкновения и сворачивал, впоследствии получал кличку Цыпленок. Мировая геополитика похожа на эту игру.