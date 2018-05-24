Глава Wintershall проговорился о судьбе "Северного потока-2"

Руководство немецкой компании Wintershall заявило, что проект газопровода "Северный поток - 2" обязательно будет реализован.

Как пояснил член правления немецкой компании Тило Виланд в кулуарах ПМЭФ, "нет варианта, что "Северный поток - 2" не будет построен. Я уверен, что соблюдение всех требований и правил проектной компанией приведёт к успешной реализации проекта"

Виланд также подчеркнул, что вокруг газопровода "слишком много политики".

При этом "Северный поток-2" - "коммерческий проект. Проектная компания с поддержкой инвесторов хочет построить новую инфраструктуру для поставки газа в ЕС, которая очень нужна и будет нужна в будущем. Добыча в Нидерландах падает, и даже при стабильном спросе на газ в Европе нехватка импорта газа будет расти", - приводит РИА Новости слова Виланда.

Он подчеркнул, что дополнительная инфраструктура будет "способствовать обеспечению энергобезопасности в ЕС".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 27 марта власти Германии дали разрешение о строительстве и эксплуатации трубопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, "после тщательной проверки, включая оценку воздействия на окружающую среду", выяснилось, что препятствий для удовлетворения запроса о прокладке трубопровода по морскому дну на отрезке протяженностью 31 км нет.

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