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Источник Правда.Ру

В США объяснили, почему гигантский бюджет Пентагона не дает превосходства над Россией

Мир

Американские военные утверждают, что бюджет США на оборону сопоставим с бюджетом России или Китая.

В США объяснили, почему гигантский бюджет Пентагона не дает превосходства над Россией. 387205.jpeg
Фото: flickr.com

На заседании сената начальник штаба сухопутных войск США, генерал Марк Милли заявил, что оценку этих показателей нужно делать с поправкой на то, что персонал американских вооружённых сил является самым высокооплачиваемым в мире. 

Издание  Breaking Defense отмечает, что такой подход можно проверить сравнительным анализом направлений бюджета министерств обороны стран. К примеру, можно сравнить способность стран покупать снаряжение на международном рынке. 

Отмечается, что Россия и Китай покупают большую часть оборудования у отечественных поставщиков, которым можно платить в национальной валюте. Как указывал на заседании сената Милли, большинство российских и китайских оборонных компаний либо принадлежат государству, либо находятся под его жёстким контролем, и их продукция обычно намного дешевле американских аналогов.

Аналитики Breaking Defense не обошли вниманием и паритет покупательной способности, призванный учитывать разницу цен в различных странах. В результате получились совсем другие цифры. 

Милли также отметил, что из общей суммы стоит вычесть вознаграждения, пособия и льготы американских военных, на которые уходит примерно 42% оборонного бюджета США.

Получается, что показатели страны по сравнении с соперниками уже не выглядят  столь внушительно. По словам Милли, "большие траты на персонал являются ключевым элементом эффективности нашей армии. Но, возможно, режимы, которые не столь щедро одаривают свой народ, всё ещё могут получить необходимую результативность, и у них ещё остаётся достаточно много средств для покупки нового вооружения". 

Как ранее сообщала "Правда.Ру", в США аналитический центр Rand провел исследование, целью которого было выяснить возможности России в случае войны. Эксперты не нашли доказательств настроя русских воевать, а также готовности российской армии к вооруженному конфликту. Но это не помешало им сделать выводы, что сократившие численность российской армии реформы сохранили ее боеспособность, что позволяет военным быстро перебрасывать соединения на нужное направление по железной дороге.

В исследовании отмечается наличие у России подразделений, которые зарекомендовали себя в вооруженных конфликтах. Примером этому могут служить воздушно-десантные войска. Слабой стороной специалисты назвали укомплектованность некоторых российских частей солдатами срочной службы и наличие вооружения, которое уже устарело.

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Темы расходы армия США аналитика
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