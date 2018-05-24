Меркель признала неспособность Европы противостоять США

Переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном завершены.

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Меркель по итогам встречи заявила, что многим европейским компаниям придется уйти из Ирана из-за американских санкций.

По словам Меркель, Германия уважает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Что касается соглашения по Ирану, оно, конечно, не идеальное, но другие варианты еще более нестабильные", - отметила Меркель.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из заключенного в 2015 году соглашения с Ираном по ядерной программе. Объясняя это решение, Трамп отметил, что Иран уже находится на пороге создания ядерного оружия, поэтому взятые им на себя в рамках соглашения обязательства становятся бесполезными.

"Правда.Ру" ранее сообщила, что президент США Дональд Трамп взбудоражил общественное мнение Франции, высказав 4 мая на конференции Национальной стрелковой ассоциации США в Далласе предположение, что террористические атаки на Париж в ноябре 2015 года можно было остановить, будь у французов право на свободное владение оружием.

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