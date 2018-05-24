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Источник Правда.Ру

Было или нет? Что известно об ударе США по Сирии

Мир

Мировые СМИ в четверг сообщили о том, что коалиция США нанесла удар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. 

Было или нет? Что известно об ударе США по Сирии. 387200.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

По данным Jerusalem Post, американские военные нанесли два удара по объектам, расположенным вблизи от границы с Ираком, рядом с нефтестанцией Т-2.

Со своей стороны, российский военный источник опроверг это сообщение, заявив, что "информация об ударах не соответствует действительности".

При этом Пентагон также не подтверждает сообщения об ударе коалиции США по армии Сирии. "У нас нет информации, подтверждающей данные сообщения", - сообщили в этом ведомстве.

Напомним, ливанская пресса сообщила об ударе коалиции под руководством США по двум позициям сирийской армии неподалеку от энергетической станции к западу от Евфрата, где коалиция поддерживает союзные ей силы с воздуха.

При этом сирийское национальное агентство САНА сообщило со ссылкой на военный источник, что ВВС возглавляемой США коалиции атаковали позиции армии САР в провинции Дейр-эз-Зор.

Ранее "Правда.Ру" информировала о том, что французский президент Эммануэль Макрон заявил, что США, Франция и их союзники должны остаться в Сирии, чтобы "строить новую Сирию" после разгрома ИГ (запрещена в РФ).

Кроме того, "Правда.Ру" приводила и заявление Макрона, что у него есть доказательства применения химического оружия в сирийской Думе. Французский лидер заявил об этом в интервью телеканалу TF1. По его словам, "у нас есть доказательства, что...было использовано химическое оружие - по крайней мере, хлор". Макрон также подчеркнул, что конкретные решения будут приняты тогда, когда "они смогут быть наиболее эффективными".

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Темы удар сирия пресса коалиция
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