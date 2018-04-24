Могут сбить: Росавиация назвала страны, над которыми опасно летать

Специалисты Росавиации заявили о том, что воздушные зоны над Афганистаном, Ливией, Мали и Сомали опасны для полётов.

Как сообщила пресс-служба Росавиации, ссылаясь на сведения Европейского агентства по безопасности полётов (EASA), "воздушное пространство Афганистана (район полётной информации "Кабул" (FIR OAKX), Ливии (на всех высотах), Мали (район полётной информации "Ниамей" (FIR DRRR), ниже FL 250) и Сомали (ниже FL 250) является опасным для полётов в связи с террористическими угрозами".

Отмечается, что такие данные основаны на информации, представленной в обновлённых информационных бюллетенях о зонах конфликтов EASA.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что заместитель директора департамента информации и печати МИД Артем Кожин заявил, что Россия обеспокоена полетами авиации НАТО у своих границ без включенных транспондеров. Это провоцирует возможные инциденты.

"Продолжает вызывать озабоченность возрастающая активность полетов военной авиации стран - членов НАТО, а также Швеции и Финляндии вблизи наших границ в регионе Балтийского моря", - цитирует Кожина ТАСС.

Так, в сентябре-ноябре 2017 года две трети полетов самолетами этих стран выполнены без включенных транспондеров, что провоцирует возможность "опасных инцидентов с далеко идущими последствиями".

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