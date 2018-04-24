Ждем китайцев? Иностранцам разрешат скупать Дальний Восток

Российское правительство РФ разработало законопроект о праве иностранцев на получение "дальневосточного гектара".

Как пишет Росбалт, если закон примут, иностранные граждане, проживающие в России, смогут получать землю в безвозмездное пользование, а после оформления российского гражданства - в собственность, следует из документа.

В новом проекте предлагается распространить действие новых норм на участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

Отметим, что в правительстве считают, что принятие закона будет способствовать переезду соотечественников на постоянное место жительства в Россию, в первую очередь на Дальний Восток.

Как на сегодняшний день можно охарактеризовать состояние российско-китайских отношений? Почему Москва и Пекин видят в друг друге стратегического союзника? Стоит ли России бояться экспансии китайцев на Дальний Восток? Эти и другие вопросы обсуждают главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова и китаист, дипломат Валерий Грешных.

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