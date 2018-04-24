СБУ обвинила иностранцев в попытке уничтожить "Мотор-Сич"

Специалисты СБУ заявили, что иностранная компания намерена получить контрольный пакет акций "Мотор Сич", чтобы затем попытаться его "уничтожить".

В заявлении СБУ говорится, что "представители иностранной компании развивают современный завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии".

Украинские аналитики пояснили, что иностранные покупатели якобы "вопреки украинскому законодательству" приобрели контрольный пакет акций компании, оформленный на шесть офшорных компаний и физлицо.

В настоящее время они же пытаются получить контроль над предприятием, чтобы попытаться уничтожить "Мотор Сич", сообщили в СБУ.

Отметим, что в сентябре 2017 года спецслужба заявила, что подозревает президента и генконструктора компании, депутата Рады Вячеслава Богуслаева в незаконной продаже 56% акций предприятия китайским инвесторам.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что, кроме завода "Мотор Сич", почетным президентом которого и являлся тогда бывший член "Партии регионов", Вячеслав Богуслаев, еще 30 украинских предприятий по всей Украине после 2014 года какое-то время продолжали производить и поставлять в Россию товары двойного назначения.

Как пояснил заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев, с комплектующими из Украины проблем вообще-то меньше, чем с западными, несмотря на все трудности в политической сфере этой страны. В конце концов, многие там понимают, что любое прекращение любого производства, пусть хоть и советского образца, повлечет еще более глубокие трудности в экономике.

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