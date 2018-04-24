Спортивный "трибунал" обвинил доносчика Родченкова во лжи

Международный спортивный арбитраж обнародовал мотивировочные части по делу лыжника Александра Легкова и бобслеиста Александра Зубкова.

Напомним, Легкова оправдали в феврале, и вернули медаль за победу на дистанции 50 километров. В пробах Зубкова был обнаружен уровень соли, несовместимый с естественным. Пробы Легкова оказались чистыми, и не могут служить доказательством употребления запрещенных препаратов.

При этом ранее информатор ВАДА Григорий Родченков уверял, что лично подменил его пробы после гонки. Хотя уже установлено, что контейнеры были доставлены в лабораторию только в два часа после полуночи, а Родченков в своем дневнике указал, что крепко спал, но не слова не написал о подмене.

В суде пришли к выводу, что утверждения информатора являются голословными и бездоказательными. Проба же Зубкова была подменена, но этим фактом персональной вины спортсмена доказать невозможно, резюмировали специалисты арбитража.

Ранее 43 российских спортсмена, участвовавшие в Играх в Сочи, были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил после расследования независимой комиссии Международного олимпийского комитета.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что сбежавший в США информатор ВАДА Григорий Родченков заявил о махинациях с допинг-пробами на московской Олимпиаде 1980 года.

Родченков выступил против снятия временной дисквалификации ОКР после расследования Олимпиады в Сочи: "Это будет худшим решением. Люди понимают, что именно делает МОК - изображает борьбу с допингом. Разрешение флага сведет на нет все предыдущие достижения, и это абсолютное неуважение ко всем комиссиям, их выводам и докладу Макларена".

При этом Родченков пожаловался на обвинения во лжи со стороны российских чиновников и постоянные преследования и унижения.

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Правда.Ру 17 мар 2018 в 16:08

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