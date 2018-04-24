Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Спортивный "трибунал" обвинил доносчика Родченкова во лжи

Мир

Международный спортивный арбитраж обнародовал мотивировочные части по делу лыжника Александра Легкова и бобслеиста Александра Зубкова.

Спортивный "трибунал" обвинил доносчика Родченкова во лжи. 386313.jpeg

Напомним, Легкова оправдали в феврале, и вернули медаль за победу на дистанции 50 километров. В  пробах Зубкова был обнаружен уровень соли, несовместимый с естественным. Пробы Легкова оказались чистыми, и не могут служить доказательством употребления запрещенных препаратов.

При этом ранее информатор ВАДА Григорий Родченков уверял, что лично подменил его пробы после гонки. Хотя уже установлено, что контейнеры были доставлены в лабораторию только в два часа после полуночи, а Родченков в своем дневнике указал, что крепко спал, но не слова не написал о подмене.

В суде пришли к выводу, что утверждения информатора являются голословными и бездоказательными. Проба же Зубкова была подменена, но этим фактом персональной вины спортсмена доказать невозможно, резюмировали специалисты арбитража. 

Ранее 43 российских спортсмена, участвовавшие в Играх в Сочи, были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил после расследования независимой комиссии Международного олимпийского комитета.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что сбежавший в США информатор ВАДА Григорий Родченков заявил о махинациях с допинг-пробами на московской Олимпиаде 1980 года. 

Родченков выступил против снятия временной дисквалификации ОКР после расследования Олимпиады в Сочи: "Это будет худшим решением. Люди понимают, что именно делает МОК - изображает борьбу с допингом. Разрешение флага сведет на нет все предыдущие достижения, и это абсолютное неуважение ко всем комиссиям, их выводам и докладу Макларена".

При этом Родченков пожаловался на обвинения во лжи со стороны российских чиновников и постоянные преследования и унижения.

Читайте больше:

Правда.Ру 17 мар 2018 в 16:08

Родченков вспомнил молодость и рассказал о допинге на Олимпиаде-80

Родченков спрятался под маской, давая "разоблачительное" интервью

Родченков запутался в показаниях против российских спортсменов в суде

 

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы вада григорий родченков
Обсудить
Актуальная аналитика
Власть
Волшебство оптимизации: куда заведет Россию реформа МСУ
Точка зрения
Александр Крылов: кто пытался “оседлать” волну массовых протестов в Армении
ЯМЭФ-2018
Волен Сидеров: В Европе не знают, как на самом деле живет Россия
Читательский топ
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Вычислено оптимальное количество шагов в день для поддержания хорошей формы
Найдено неожиданное свойство аспирина
"Нам все врут!": известный радиолюбитель увидел на Марсе огромное озеро
Новости Все >
Китаянка попала в больницу из-за удара "небесной собаки"
Кремль объяснил: восстание в Армении — не Майдан на Украине
У Павла Дурова могут отнять квартиру за долг в 4 рубля
Спортивный "трибунал" обвинил доносчика Родченкова во лжи
18 муниципалитетов примут участие в проекте "Умный город"
Мать экс-премьера Саргсяна умерла в момент его отставки
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Мир
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Здравоохранение
Вычислено оптимальное количество шагов в день для поддержания хорошей формы
Здравоохранение
Найдено неожиданное свойство аспирина
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Мир
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Соцсети
Роскомнадзор блокирует Google из-за Telegram
Россия
Украинцы обнаружили "трещины" в опорах Крымского моста
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
"Людк, а Людк!": умерла Нина Дорошина, актриса из фильма "Любовь и голуби"
Российское кино
"Людк, а Людк!": умерла Нина Дорошина, актриса из фильма "Любовь и голуби"
Евросоюз
Гендиректор ОЗХО: "вещество из Солсбери" могли сделать где угодно
Житейские истории
Лидия Русланова и очарованные мужчины
Дарья Касьянова Звезды-рестораторы и их заведения Дарья Касьянова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 24.04 эстетичны Соломон Соловьев Игорь Буккер Трагедии в воздухе: как все начиналось Игорь Буккер
Комментарии
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Украина запретит российским судам заплывать даже в реки
Полиция Швейцарии оштрафует утку за превышение скорости полета
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Советник президента заявил о полном провале России на Олимпиаде
Советник президента заявил о полном провале России на Олимпиаде
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Советник президента заявил о полном провале России на Олимпиаде
"Нужен только приказ": ядерное супероружие готово к применению
"Нужен только приказ": ядерное супероружие готово к применению
Советник президента заявил о полном провале России на Олимпиаде
Советник президента заявил о полном провале России на Олимпиаде
Советник президента заявил о полном провале России на Олимпиаде
"Нам все врут!": известный радиолюбитель увидел на Марсе огромное озеро
Советник президента заявил о полном провале России на Олимпиаде
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Советник президента заявил о полном провале России на Олимпиаде
Советник президента заявил о полном провале России на Олимпиаде
Россия предупредила Украину о "Майдане зробитчан"
Теракт в Торонто: опубликованы подробности и настоящие причины
Американские СМИ рассказали, почему Россия может не бояться США
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Евросоюз
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Ближний Восток
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Ближний Восток
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Почему растет смелость Азербайджана
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался