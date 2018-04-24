Кадыров готовится арестовать Меркель и Трампа

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров выступил с заявленрием, что на территории региона давно ввел ответные санкции против Дональда Трампа и Ангелы Меркель.

По его словам, "если они приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем".

Напомним, США в декабре 2017 года внесли в "список Магнитского" пятерых россиян, включая главу Чечни.

Рамзан Кадыров попал под санкции с формулировкой "За нарушение прав человека". В конце марта въезд в страну Кадырову и еще 49 лицам по этой же причине запретила также Эстония.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что в Чечне министр по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что Кадыров может найти украинского пранкера Евегния Вольнова. Заявление прозвучало в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 28 марта по результатам проведённой проверки следователи СК России возбудили уголовное дело по ст. 282 УК РФ в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова (Евгения Вольнова).

Как пояснила официальный представитель СК России Светлана Петренко, по данным следствия, он публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию.

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