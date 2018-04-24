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Источник Правда.Ру

ГИБДД заставит водителей сдавать "площадку" на городских трассах

Мир

Российские чиновники могут изменить правила сдачи экзаменов при получении водительских прав.

ГИБДД заставит водителей сдавать "площадку" на городских трассах. 386302.jpeg
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Глава Госавтоинспекции Михаил Черников пояснил, что сотрудники ГИБДД предлагает объединить задания на площадке и в городе. 

По его словам, это позволит увидеть, как будущие водители ориентируются в пространстве, повышать их грамотность, а также сократить число аварий на дорогах.

Он отметил, что экзамены в автошколе не обеспечивают должный уровень подготовки передвижения по городу. По его словам, больше всего трудностей у новичков возникает в дорожном потоке.

"В результате не более 8% претендентов на водительские удостоверения сдают экзамены с первого раза. Это, конечно, слабый уровень подготовки", - резюмировал Черников.

Как ранее писала "Правда.Ру", с апреля в России вступит в силу новый регламент МВД по надзору за дорожным движением. Так, автомобилисты смогут ставить под сомнение доказательства ГИБДД при составлении протокола о нарушении. Также водителей наделят правом "привести контраргументы". Что касается инспекторов, они должны будут учитывать возраст водителя, его место жительства, семейное и имущественное положение при определении размера штрафа.

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Темы гибдд экзамены
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