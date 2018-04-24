ГИБДД заставит водителей сдавать "площадку" на городских трассах

Российские чиновники могут изменить правила сдачи экзаменов при получении водительских прав.

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Глава Госавтоинспекции Михаил Черников пояснил, что сотрудники ГИБДД предлагает объединить задания на площадке и в городе.

По его словам, это позволит увидеть, как будущие водители ориентируются в пространстве, повышать их грамотность, а также сократить число аварий на дорогах.

Он отметил, что экзамены в автошколе не обеспечивают должный уровень подготовки передвижения по городу. По его словам, больше всего трудностей у новичков возникает в дорожном потоке.

"В результате не более 8% претендентов на водительские удостоверения сдают экзамены с первого раза. Это, конечно, слабый уровень подготовки", - резюмировал Черников.

Как ранее писала "Правда.Ру", с апреля в России вступит в силу новый регламент МВД по надзору за дорожным движением. Так, автомобилисты смогут ставить под сомнение доказательства ГИБДД при составлении протокола о нарушении. Также водителей наделят правом "привести контраргументы". Что касается инспекторов, они должны будут учитывать возраст водителя, его место жительства, семейное и имущественное положение при определении размера штрафа.

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