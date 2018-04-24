Президентcкая кампания Николаса Мадуро стартовала в Венесуэле с шаманского ритуала.
Мадуро опубликовал фотографии в собственном Twitter. На кадрах, снятых журналисткой Терезой Манилья, присутствуют семья Мадуро, а также шаман и группа детей из местных племен.
При этом Совет епископов и архиепископов католической церкви Венесуэлы призвал Мадуро отказаться от проведения выборов и сосредоточиться на борьбе с гиперинфляцией.
По их мнению, в свете гуманитарных проблем страны голосование, назначенное на 20 мая, не будет легитимным, так как обеспечить свободный и прозрачный выборный процесс невозможно.
Напомним, ранее о непризнании выборов заявили Аргентина, США и ЕС. По словам Мадуро, ему известно о международном заговоре по срыву президентских выборов в стране и он знает способ разрушить этот план.
"Правда.Ру" ранее писала, что президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко ценит помощь Москвы: именно российские кредиты дважды в течение года спасали экономику этой латиноамериканской страны от дефолта. В то же время США не отказались от плана свержения неугодного Мадуро с помощью венесуэльской оппозиции.
Читайте больше:
США готовят переворот в Венесуэле
Незнакомая Венесуэла. Кому выгодно ее уничтожить?
Мадуро признал победу оппозиции
Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?
Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?
Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?
Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?