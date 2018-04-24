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Источник Правда.Ру

Вот это ход: президентская кампания началась с визита к шаману

Мир

Президентcкая кампания Николаса Мадуро стартовала в Венесуэле с шаманского ритуала.

Вот это ход: президентская кампания началась с визита к шаману. 386293.jpeg

Мадуро опубликовал фотографии в собственном Twitter. На кадрах, снятых журналисткой Терезой Манилья, присутствуют семья Мадуро, а также шаман и группа детей из местных племен.

При этом Совет епископов и архиепископов католической церкви Венесуэлы призвал Мадуро отказаться от проведения выборов и сосредоточиться на борьбе с гиперинфляцией. 

По их мнению, в свете гуманитарных проблем страны голосование, назначенное на 20 мая, не будет легитимным, так как обеспечить свободный и прозрачный выборный процесс невозможно.

Напомним, ранее о непризнании выборов заявили Аргентина, США и ЕС. По словам Мадуро, ему известно о международном заговоре по срыву президентских выборов в стране и он знает способ разрушить этот план.

"Правда.Ру" ранее писала, что президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко ценит помощь Москвы: именно российские кредиты дважды в течение года спасали экономику этой латиноамериканской страны от дефолта. В то же время США не отказались от плана свержения неугодного Мадуро с помощью венесуэльской оппозиции.

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Темы мадуро венесуэла президент
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