В Средиземном море проходят учения двух групп Черноморского флота. В них принимают участие фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен".
По данным пресс-службы ЧФ, в них также принимают участие сторожевые корабли "Пытливый" и "Сметливый".
Сообщается, что все корабли "отработали действия по совместному отражению атаки условного противника".
После завершения учения корабли продолжат выполнять задачи по плану командования постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземноморье.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что в Средиземном море приступила к выполнению боевых задач авианосная ударная группа военно-морского флота США, возглавляемая атомным авианосцем "Гарри Трумэн". О целях "Гарри Трумэна" и сопровождающих его кораблей не сообщается.
Ранее сообщалось, что США увеличивает свое присутствие в Черном море. В частности, 17 февраля в эту акваторию вошел американский авианосец Carney. По словам представителей американского военного ведомства, на которые ссылается CNN, наращивание количества военных судов в черноморских водах США проводят для того, чтобы "уменьшить чувствительность Москвы к активности американских военных сил в регионе".
Это, конечно очень странный метод "понижения чувствительности", и, скорее, данный ход принесет прямо противоположный результат, тем более, что "замглавы комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил, что прибытие второго эсминца ВМС США в Черное море является провокацией".
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