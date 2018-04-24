Черноморский флот "показал класс" авианосной группе США у Сирии

В Средиземном море проходят учения двух групп Черноморского флота. В них принимают участие фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен".

Фото: mil.ru

По данным пресс-службы ЧФ, в них также принимают участие сторожевые корабли "Пытливый" и "Сметливый".

Сообщается, что все корабли "отработали действия по совместному отражению атаки условного противника".

После завершения учения корабли продолжат выполнять задачи по плану командования постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземноморье.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что в Средиземном море приступила к выполнению боевых задач авианосная ударная группа военно-морского флота США, возглавляемая атомным авианосцем "Гарри Трумэн". О целях "Гарри Трумэна" и сопровождающих его кораблей не сообщается.

Ранее сообщалось, что США увеличивает свое присутствие в Черном море. В частности, 17 февраля в эту акваторию вошел американский авианосец Carney. По словам представителей американского военного ведомства, на которые ссылается CNN, наращивание количества военных судов в черноморских водах США проводят для того, чтобы "уменьшить чувствительность Москвы к активности американских военных сил в регионе".

Это, конечно очень странный метод "понижения чувствительности", и, скорее, данный ход принесет прямо противоположный результат, тем более, что "замглавы комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил, что прибытие второго эсминца ВМС США в Черное море является провокацией".

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