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Теракт в Торонто: опубликованы подробности и настоящие причины

Мир

Наезд на пешеходов в Торонто убил десять человек, более пятнадцати пострадавших находятся в больницах.

Теракт в Торонто: опубликованы подробности и настоящие причины. 386282.jpeg

23 апреля водитель фургона намеренно направил свой автомобиль в толпу людей. Фактически, атака прошла по сценарию аналогичных инцидентов в Манчестере, Ницце, Париже, Орландо, Лондоне, Мадриде, Тулузе, Барселоне, Стамбуле, Берлине, Стокгольме и Бостоне.

Согласно последним данным, в больницах находятся 15 человек, пятеро из них находятся в критическом состоянии, двое в тяжелом. Пострадали пожилые люди, студенты, и мама с ребенком в коляске. 

Пока данных о том, пострадали ли во время инцидента россияне, нет. Согласно предварительным данным полиции, водитель фургона действовал "намеренно". Как пояснил начальник полиции Торонто Марк Сондерс, "этот акт кажется явно преднамеренным".

Хотя полиция пока избегает слова "теракт". По словам министра общественной безопасности Канады Ральфа Гудэйла, "информация, доступная на данном этапе, указывает на то, что это событие, похоже, не связано с национальной безопасностью".

Злоумышленником оказался 25-летний Алекс Минасян из северного пригорода Торонто. Ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал. Именно он был за рулем белого фургона, давившего пешеходов во время движения по тротуарам улицы Йонг. 

Стоит добавить, что в Торонто сейчас проходит встреча главных дипломатов "Большой Семёрки". В принципе, это излюбленный ход боевиков - устроить теракт на фоне саммита.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Германии в Мюнестере грузовик въехал в толпу сидевших людей. Три человека погибли.

Пострадали 30 человек, часть города, где произошло ЧП, была оцеплена полицией. Такие инциденты в Европе и Америке стали мрачной реальностью.

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Темы наезд теракт торонто водитель
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