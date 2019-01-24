Украинские СМИ поверили в фото-шутку с Мадуро

Ряд украинских СМИ распространили информацию о бегстве президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву. В качестве подтверждения этой "новости" они публикуют фотографию журналиста Семена Пегова в компании человека, похожего на Мадуро.

В действительности на фотографии с Пеговым изображен вовсе не Мадуро, а военный эксперт, редактор журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков. Размещая фотографию в своем телеграмм-канале, Семен Пегов сопроводил его шуточным комментарием: "Мадуро уже в Москве". Также автор поста добавил, что президент Венесуэлы готовится к выходу в эфир на одном из российских телеканалов.

Украинские коллеги не поняли шутки и опубликовали комментарий Пегова в качестве серьезной новости.

Напомним, что в Венесуэле продолжается политический кризис. 23 января оппозиционный политик Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны, после чего Вашингтон "признал" его действующим главой государства. 24 января "Правда.Ру" сообщила, что российское Министерство иностранных дел осудило такой шаг американского руководства.

Источник фото: telegram-канал Семена Пегова

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