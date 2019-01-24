МИД России: военная интервенция в Венесуэлу закончится катастрофой.

Министерство иностранных действий России осуждает действия властей США, признавших лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо легитимным президентом страны. В официальном заявлении, опубликованном 24 января, этот шаг назван "демонстрацией тотального игнорирования норм и принципов международного права".
Глава МИД Сергей Лавров выразил тревогу в связи с намерениями ряда государств осуществить военную интервенцию на территорию Венесуэлы.
— Призываем категорически отказаться от подобных мыслей, — подчеркнул министр.
Российское правительство считает, что вторжение иностранных вооруженных сил неизбежно вызовет катастрофу.
Кроме того, министерство обратилось к "здравомыслящим венесуэльским политикам, находящимся в оппозиции к Николасу Мадуро" с призывом "не становиться пешками в чужой шахматной игре" и выражать свою позицию исключительно мирным способом.
21 января "Правда.Ру" сообщала, что группа военных в Венесуэле готовила мятеж против действующего президента. Ранее официальный Вашингтон призвал армию страны не подчиняться Мадуро.
Источник фото: МИД РФ
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