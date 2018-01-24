Жителям ЛНР и ДНР упростят получение паспортов Украины

Украина в январе-феврале планирует изготавливать в районе линии соприкосновения на Донбассе паспорта для жителей ЛНР и ДНР.

Об этом во время отчета выполнения плана мероприятий по реинтеграции неподконтрольных территорий в 2017 году заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

. "Приобретено пару комплектов оборудования для изготовления и печати украинских паспортов на территориях, приближенные к линии соприкосновения, для того, чтобы люди, которые живут на неконтролируемых территориях, или дети, достигшие 16-летнего возраста, могли получить украинские легальные документы, не перемещаясь вглубь территории и не ожидая иногда по 2-3 месяца очереди для получения этих документов", — цитирует замминистра "УНИАН".

"Такое оборудование уже передано. И я надеюсь, оно уже может в этом месяце или в феврале начнет работать", — добавил он.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что депутаты Украины внесли в Верховную Раду законопроект об ответственности жителей Донбасса за "коллаборационизм".

Как сообщила "Радио Свобода" глава общественной организации "Пространство возможностей" Ирина Лоюк, депутат Антон Геращенко на днях внес это предложение в Раду.

По ее словам, этот законопроект готовился достаточно долго, с изучением иностранной практики построения отношений с коллаборационистами в других странах.

Лоюк подчеркнула, что сегодня нельзя "внести изменения относительно тех людей, которые уже совершили криминальные преступления. Мы можем использовать только те статьи, которые есть, это — государственная измена или террористическая деятельность".

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