В США прибыл танкер с российским газом

В США в порт Бостона прибыл танкер с российским газом. Танкер Gaselys французской компании Engie добирался из Великобритании через Атлантику, сообщают СМИ.

Из-за шторма судно изменило курс, повернув на восток на испанский порт Альхесирас. Как только погода наладилась, судно пошло по правильному маршруту.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что танкер Gaselys с российским газом за день до прибытия в Бостон развернулся и отправился в испанский порт Альхесирас. Судно должно было достичь восточного побережья США 13 января. Североамериканское подразделение компании Engie SA, являющееся владельцем груза, не комментировало изменение в маршруте танкера.

Ранее сообщалось, что танкер, принадлежащий французской компании Engie, везет груз сжиженного топлива с проекта "Ямал СПГ" в США. Подобная поставка, заявили эксперты, полностью "противоречит стратегии развития американского рынка, по которой США превращаются в крупного экспортера СПГ, а регазификационные терминалы перестраиваются в терминалы по сжижению газа".

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