В российской делегации в Давосе рассказали о прячущихся американцах

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил на сессии Давосского форума о том, что американцы избегают представителей российской делегации и прячутся от обсуждений.

"Когда вы спрашиваете об эффективности санкций сегодня: ваш министр финансов сказал, что санкции против Северной Кореи и Ирана будут эффективны…. Мы говорим о санкциях США, но эти санкции не являются самой интересной вещью на свете, это ничтожный вопрос, мы не должны тратить столько времени на это, мы просто должны работать более эффективно и работать лучше, вместо того, чтобы обсуждать санкции", — пояснил Дворкович.

"Это не Россия прячется от диалога, и Россия не закрыта. Американцы прячутся от нас в Давосе, это маленькая деревня, но они не хотят говорить. Они прячутся от реальных обсуждений", — резюмировал вице-премьер.

К тому же, добавил Дворкович, он вовсе не просил о встрече с президентом Дональдом Трампом.

"Я не президент России, я не в позиции просить встречи с Трампом, но я готов контактировать с представителями американской делегации", — сообщил Дворкович.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что западные СМИ сообщили о резком снижении курса доллара по отношению к мировым валютам. Это произошло после заявления в Давосе на форуме министра финансов США Стивена Мнучина.

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