СМИ сообщили о тупике в переговорах России и Индии по С-400

Чиновники Минобороны Индии заявили о том, что их переговоры с Россией по приобретению ЗРК С-400 зашли в тупик.

Фото: mil.ru

"Россия требует 5,5 млрд долларов за пять С-400, большой платы за обучение, а также отказывается передавать технологии трех типов управляемых ракет", — цитирует Defense News чиновника индийского министерства.

У Индии, по словам представителя ведомства, до сих пор нет плана по обслуживанию С-400 и обеспечению ЗРК запасными частями. Другой чиновник министерства заявил, что контракт с Россией не будет подписан в ближайшее время, так как Индия не станет платить за ЗРК более 4,5 млрд долларов. Сделка по С-400 станет частью программы "Сделай в Индии" в вопросе производства запасных частей и управляемых ракет для ЗРК.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что Россия поставит Турции первые комплексы противовоздушной обороны С-400 в конце 2019 года.

По его словам, важно сначала подписать контракт. Чемезов при этом не стал уточнять объем поставок. Напомним, ранее Турция анонсировала скорое подписание соглашения о поставке ракетно-зенитных комплексов С-400.

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