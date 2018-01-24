Повариха "накормила" детсадовцев сырым мясом, спасаясь от проверки

В Ташкенте повариха детсада № 206 подала детям на второе гороховую кашу с сырым мясом. Женщина украла из 35,22 кг положенного детям мяса, но внезапно нагрянула проверка, сообщает агентство "Фергана".

В детсад внезапно приехала министр образования Агриппина Шин, которая в момент своего назначения пообещала всем подчиненным такие внезапные проверки. Повариха ударилась в панику и бросила в кастрюлю с уже готовой кашей краденое мясо. Но приготовить блюдо женщина не успела: министр заинтересовалась, почему детям так долго не подают обед, и повар вынесла блюда.

В итоге заведующую, повара и завскладом уволили, медсестре объявили выговор. Но это еще не все. Выяснилось, что в детсаду числятся 740 детей вместо 540 реальных воспитанников. Разумеется, на них выделялись и деньги, и питание.

Министр в этот же день посетила другой детсад — № 14. Его посещает 531 ребенок, хотя он рассчитан всего на 320 мест. Там в столовой обнаружилось тухлое мясо, как и в холодильнике. В итоге уволены повар и завскладом, заведующей и медсестре объявлены выговоры, расторгнут договор с поставщиком мяса.

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