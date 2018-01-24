Непогода помешала Волкеру приехать в Донбасс

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер не сможет приехать в Донбасс из-за непогоды. Дипломат останется в Киеве, где у него запланированы встречи с представителями украинской власти, сообщает посольство США на Украине.

Волкер пребывает на Украине со среды, 23 января. Он уже провел ряд переговоров с высокопоставленными чиновниками и успел встретиться с Порошенко. Стороны успели обсудить размещение миротворцев в Донбассе.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и министр иностранных дел Украины Павел Климкин так и не добрались до линии разграничения в Донбассе из-за плохих погодных условий. Об этом Климкин написал в своем "твиттере".

"Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позднее в этом месяце", — пояснил Климкин, добавив, что непогода "не помешала продуктивному общению" между главами внешнеполитических ведомств двух стран.

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