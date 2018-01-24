Саакашвили развеселил соцсети, изобразив "звезду" в фильме про Украину

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили снял фильм "Возрождение Украины".

Фото: скриншот из видео

В отрывке, выложенном в Facebook, политик идет вдоль черноморского побережья за Затокой и Сергеевкой и рассказывает о преимуществах пляжей на берегу Черного моря.

Cаакашвили также рассказал, что в этом районе Одесской области можно построить отели и казино и создать тысячи рабочих мест.

"Это что-то с чем-то. Посмотрите - простор и воля. Это красота! Это чудо! Это что-то с чем-то!" - говорит Саакашвили и плашмя падает на песок и разводит руки и ноги.

В сети уже высказались по этому поводу: некоторые пользователи похвалили фильм, а кто-то отметил, что грузинский политик всю жизнь занимался не тем, что у него действительно получается, а именно - изображать морскую звезду.

Ранее Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области, заявлял, что нынешний президент Украины Петр Порошенко и Виктор Янукович "очень похожи".

Об этом политик написал на всоей странице в Facebook после того, как в киевском аэропорту Борисполь задержали, а затем решили депортировать, его соратника - депутата парламента Грузии, Кобу Накопия.

Саакашвили вспомнил, как в 2013 году Виктор Янукович "внес в черный список" грузинских депутатов от партии Саакашвили. Он добавил, что во время последней встречи на Мальте Порошенко сказал ему, что "он круче, чем Янукович".

Экс-глава Одесской области заявил, что он "знал обоих, и они очень похожи".

"Они, конечно, могут не пускать депутатов-друзей Украины, лишать меня гражданства и выполнять задания Путина по моему аресту, создавать кучу неудобств оппозиционерам, на все это большого ума не нужно, но в одном они сильно заблуждаются: их деньги и власть не делают их сильнее народа Украины", - заявил Саакашвили.