Российский востоковед попал под внимание спецслужб Израиля: вокруг задержания растет скандал

В Израиле спецслужба ШАБАК задержала известного петербургского историка и специалиста по Ближнему Востоку Артема Кирпиченка, рассказала политик, секретарь ОКП и председатель профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина. В беседе с Pravda.Ru эксперт пояснила, что связь с ученым пропала еще 2 августа сразу после его прибытия в аэропорт Бен-Гурион рейсом из Еревана.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Израиль

По словам Митиной, в течение трех суток местонахождение историка оставалось неизвестным, а его средства связи были изъяты. Родственники и коллеги по всему миру начали масштабные поиски, подав официальное заявление о пропаже человека на территории Израиля. Позже выяснилось, что Кирпиченок находится в следственном изоляторе секретной полиции. Задержанный имеет двойное гражданство — России и Израиля. На фоне подобных инцидентов эксперты часто анализируют стратегию Израиля в регионе, которая становится все более жесткой.

Митина отметила, что точные причины задержания до сих пор не озвучены из-за подписки о неразглашении, которую дала израильский адвокат ученого Инна Лед. При этом эксперт подчеркнула, что Артем Кирпиченок является последовательным и открытым критиком политики Тель-Авива, что могло стать мотивом для действий спецслужб. Активность правоохранительных органов в отношении публичных лиц нередко сопровождает дипломатические кризисы на Ближнем Востоке, обостряющиеся в последние годы.

"Артем не скрывает своих взглядов и крайне критически оценивает современное израильское государство и его правительство. Он много пишет на эту тему и известен во всем мире как последовательный критик политики Тель-Авива. Вероятно, это и послужило возможным мотивом для задержания", — рассказала она.

Историк прожил в Израиле около 20 лет, прошел службу в армии, однако в последние годы постоянно живет и работает в Санкт-Петербурге. Он является автором ряда книг, включая "Народную историю Израиля", и считается одним из ведущих экспертов по новейшей истории Венгрии и востоковедению. Часто подобные меры связывают с попытками властей усилить контроль внутри страны в периоды нестабильности.

"Мы очень просим обратить внимание на эту ситуацию Российский МИД, поскольку речь идет о гражданине России, который много делает для страны и является широко известным историком. Его книги издаются большими тиражами в России и за рубежом, переведены на многие языки", — добавила Митина.

Друзья и общественные организации уже готовят петиции и официальные обращения к израильским властям с требованием освободить ученого. Несмотря на риск, Кирпиченок регулярно посещал Израиль, где у него осталось жилье, и никогда ранее не сталкивался с претензиями со стороны закона.

На момент публикации заметки официального подтверждения факта задержания от израильских властей не поступало. Pravda.Ru продолжает следить за развитием ситуации.

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